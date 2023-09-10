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Уничтожают оккупантов. Сырский показал работу группы "Призрак" в Бахмуте

Бахмут, Воскресенье 10 сентября 2023 20:56
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Уничтожают оккупантов. Сырский показал работу группы "Призрак" в Бахмуте Фото: командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские Вооруженные силы, которые сейчас работают в Бахмуте, продолжают уничтожать врагов и отражать их атаки.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Бахмут. Район "самолет". Работает группа "Призрак" Отдельной президентской бригады им. Гетьмана Богдана Хмельницкого", - написал Сырский.

По его словам, украинские военные уничтожили российского кафира с дистанции более 900 метров.

"С дистанции 960 метров был уничтожен россиянин. Наши герои видят всех", - добавил он.

Контрнаступление Украины

По последним сведениям Генштаба ВСУ сейчас украинские защитники продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Силы обороны сообщили, что воины продвинулись еще на 1,5 км в районе Роботы в Запорожской области. Также продолжаются активные бои южнее Бахмута, который пока контролируют оккупанты.

Несмотря на заявления Милли, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться и в холодный период.

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