У Зеленского заинтриговали заявлением о новой фазе войны: что готовит Украина

Украина может перейти к новой фазе войны, усилив дальнобойные удары по стратегическим объектам РФ и питающей ее экономику инфраструктуре.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина .

По словам Палисы, Россия пока не готова отказываться от войны и своих целей. В Кремле понимают, что поражение в Украине может иметь серьезные последствия для российского руководства.

В то же время, Украина пытается уменьшить возможности России финансировать боевые действия. Одним из главных инструментов для этого Палиса назвал дальнобойные удары.

"Deepstrike, например. Еще два года назад у нас не было таких возможностей влиять на такую дальность. Сейчас эффект от них испытывает население Российской Федерации", - отметил он.

По словам представителя ОП, Украина постепенно наращивает способность наносить удары по так называемым "болевым точкам" и центрам, важным для функционирования российского государства и военной машины.

Палиса подчеркнул, что такие действия имеют не только непосредственный результат, но и накопительный эффект. Именно поэтому, по его мнению, Украина способна "на определенное смещение войны в новую фазу".

Какие цели могут стать приоритетными

Речь идет прежде всего об объектах, поражение которых не обязательно дает мгновенный результат на поле боя, но может оказать значительное долгосрочное влияние на Россию.

Среди таких целей Палиса назвал инфраструктуру, связанную с экспортом энергоносителей. Именно энергетический сектор обеспечивает значительную часть поступлений в бюджет РФ.

Также Украина может продолжать наносить удары по судам "теневого флота", логистической инфраструктуре и сетям, обеспечивающим перевозки и поставки для России.

"Они тоже несут и первичный, и вторичный эффект", – пояснил Палиса.