РФ потеряла за сутки почти 1400 солдат и десятки артсистем, - Генштаб
За последние сутки, с 4 на 5 апреля, потери армии РФ на фронте составили 1390 солдат. Также ВСУ уничтожили 67 артсистем, 105 дронов и 113 единиц автотехники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 922 340 (+1390) чел;
- танков - 10 541 (+13) ед;
- боевых бронированных машин - 21 952 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 25 730 (+67) ед;
- РСЗО - 1350 (+1) ед;
- средства ПВО - 1124 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 31 778 (+105) ед;
- крылатых ракет - 3130 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 42 954 (+113) ед;
- специальной техники - 3788 ед.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛА ОТР и крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним, по состоянию на 22:00 вчерашнего вечера, на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. Больше всего боев было зафиксировано на Лиманском и Покровском направлениях.
Подробную информацию по отчету Генштаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.
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