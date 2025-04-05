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РФ потеряла за сутки почти 1400 солдат и десятки артсистем, - Генштаб

Суббота 05 апреля 2025 08:00
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РФ потеряла за сутки почти 1400 солдат и десятки артсистем, - Генштаб Фото: украинские воины продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 4 на 5 апреля, потери армии РФ на фронте составили 1390 солдат. Также ВСУ уничтожили 67 артсистем, 105 дронов и 113 единиц автотехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 922 340 (+1390) чел;
  • танков - 10 541 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 952 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 25 730 (+67) ед;
  • РСЗО - 1350 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1124 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 31 778 (+105) ед;
  • крылатых ракет - 3130 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42 954 (+113) ед;
  • специальной техники - 3788 ед.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛА ОТР и крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - добавили в Генштабе ВСУ.

РФ потеряла за сутки почти 1400 солдат и десятки артсистем, - Генштаб

Напомним, по состоянию на 22:00 вчерашнего вечера, на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. Больше всего боев было зафиксировано на Лиманском и Покровском направлениях.

Подробную информацию по отчету Генштаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

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