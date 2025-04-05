РФ потеряла за сутки почти 1400 солдат и десятки артсистем, - Генштаб

За последние сутки, с 4 на 5 апреля, потери армии РФ на фронте составили 1390 солдат. Также ВСУ уничтожили 67 артсистем, 105 дронов и 113 единиц автотехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛА ОТР и крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, по состоянию на 22:00 вчерашнего вечера, на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. Больше всего боев было зафиксировано на Лиманском и Покровском направлениях.

Подробную информацию по отчету Генштаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

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