ВСУ поразили 15 районов сосредоточения личного состава РФ. Какая ситуация на фронте

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, 15 районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства захватчиков", - говорится в сообщении.

Покровское направление

На Покровском направлении украинские защитники остановили 34 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы.

В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг атаковал пять раз, в сторону Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Ивановка, Колодязи, Ямполовка и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские подразделения трижды отражали наступательные действия захватчиков в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Васюковки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Торецка и в направлении Дилиевки.

На Новопавловском направлении агрессор за прошедшие сутки восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

На Приднепровском направлении российские захватчики один раз пытались вытеснить с занимаемых позиций подразделения ВСУ, успеха не имели, понесли потери.

Продолжаетсяоперация на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили 13 вражеских атак на направлении. Противник нанес 20 авиационных ударов, сбросив 28 КАБ, совершил 383 обстрела, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.