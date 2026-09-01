ВСУ ударили по базам запуска дронов в Донецке и Крыму

Удары по Крыму и Донбасу

В городе Донецке и Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму, украинские подразделения поразили места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников. Именно оттуда оккупанты запускают дроны по территории Украины.

Также в Мирном, в оккупированном Крыму, удалось вывести из строя узел связи противника.

Что поразили в Запорожье и Луганщине

В Родах Запорожской области под удар попал командно-наблюдательный пункт окупантов. Это один из объектов, откуда россияне координируют действия своих подразделений в этом направлении.

В Верхнекаменке Луганской области украинские защитники поразили район, где враг сосредоточил военную технику.

Досталось и тыловым регионам РФ. В Борисовке Белгородской области уничтожен состав горюче-смазочных материалов, который оккупанты использовали для обеспечения техники.

Степень нанесенного врагу ущерба пока уточняется.

Отдельно в Генштабе сообщили о подтверждении результатов предварительного удара. По данным анализа, 30 августа украинские подразделения поразили пусковую установку и место хранения БПЛА.

Оба объекта находились в районе Цимбуловой в Орловской области России.

Накануне, 31 августа, Силы обороны Украины уже наносили удары по радиолокационной станции и командно-штабной машине зенитного ракетного комплекса С-400 в Брянской области России.