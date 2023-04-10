Россияне теряют ежедневно около двух рот в районе Марьинки и Авдеевки, - Силы обороны

Россияне ежедневно теряют в районе Марьинки и Авдеевки до двух рот личного состава.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

По его словам, в районе этих двух городов ведутся постоянные позиционные бои, в которых россияне имеют переменный успех. Но ВСУ возвращают вспять все завоеванные РФ позиции.

"Противник несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", - отметил он.

Дмитрашковский также добавил, что по словам российских пленных, их отправляют в бой "не достаточно трезвые командиры", просто поднимают ночью и без всякой подготовки под дулами автоматов отправляют на штурм.