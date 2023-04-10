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Россияне теряют ежедневно около двух рот в районе Марьинки и Авдеевки, - Силы обороны

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Понедельник 10 апреля 2023 05:17
Россияне теряют ежедневно около двух рот в районе Марьинки и Авдеевки, - Силы обороны Фото: россияне теряют под Марьинкой и Авдеевкой до двух рот каждый день (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне ежедневно теряют в районе Марьинки и Авдеевки до двух рот личного состава.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

По его словам, в районе этих двух городов ведутся постоянные позиционные бои, в которых россияне имеют переменный успех. Но ВСУ возвращают вспять все завоеванные РФ позиции.

"Противник несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", - отметил он.

Дмитрашковский также добавил, что по словам российских пленных, их отправляют в бой "не достаточно трезвые командиры", просто поднимают ночью и без всякой подготовки под дулами автоматов отправляют на штурм.

Напомним, по информации Сил обороны, российская армия пытается заблокировать Авдеевку и продвинуться на Донецком направлении.

При этом аналитики ISW отмечают, что наступление российских войск на Авдеевку прекратилось.

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