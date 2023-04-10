Россияне теряют ежедневно около двух рот в районе Марьинки и Авдеевки, - Силы обороны
Россияне ежедневно теряют в районе Марьинки и Авдеевки до двух рот личного состава.
Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .
По его словам, в районе этих двух городов ведутся постоянные позиционные бои, в которых россияне имеют переменный успех. Но ВСУ возвращают вспять все завоеванные РФ позиции.
"Противник несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", - отметил он.
Дмитрашковский также добавил, что по словам российских пленных, их отправляют в бой "не достаточно трезвые командиры", просто поднимают ночью и без всякой подготовки под дулами автоматов отправляют на штурм.
Напомним, по информации Сил обороны, российская армия пытается заблокировать Авдеевку и продвинуться на Донецком направлении.
При этом аналитики ISW отмечают, что наступление российских войск на Авдеевку прекратилось.
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