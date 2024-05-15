РФ пытается оттеснить ВСУ в районе Волчанска, воины прочесывают окрестности города, - Генштаб
Российские войска пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а украинские воины прочесывают окрестности города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что на Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения.
"Противник предпринимает попытки потеснить наши подразделения в районе Волчанска", - пишет Генштаб.
В то же время украинские воины дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину.
Также россияне повторно нанесли авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовали авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.
Ситуация на Волчанском направлении
Российские войска уже несколько дней ведут наступательные действия в районе города в Харьковской области. При этом определенным группам оккупантов удалось пробить в сам Волчанск.
Однако недавно Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска.
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