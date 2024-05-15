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РФ пытается оттеснить ВСУ в районе Волчанска, воины прочесывают окрестности города, - Генштаб

Волчанск, Среда 15 мая 2024 17:24
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РФ пытается оттеснить ВСУ в районе Волчанска, воины прочесывают окрестности города, - Генштаб Архивное фото: Генштаб сообщил о попытках РФ оттеснить ВСУ от Волчанска (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а украинские воины прочесывают окрестности города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения.

"Противник предпринимает попытки потеснить наши подразделения в районе Волчанска", - пишет Генштаб.

В то же время украинские воины дают отпор, ведут огонь на поражение, а в городе продолжают прочесывать северо-западную окраину.

Также россияне повторно нанесли авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовали авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра.

Ситуация на Волчанском направлении

Российские войска уже несколько дней ведут наступательные действия в районе города в Харьковской области. При этом определенным группам оккупантов удалось пробить в сам Волчанск.

Однако недавно Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска.

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Российская Федерация Волчанск Харьков Война в Украине
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