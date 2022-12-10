ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ держат оборону под Бахмутом, а у россиян иссяк дух на юге Украины: карты боев

Новина українською →
Суббота 10 декабря 2022 04:42
ВСУ держат оборону под Бахмутом, а у россиян иссяк дух на юге Украины: карты боев Фото: украинские военные (t.me/landforcesofukraine-1)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные ударами по базам российских оккупантов и логистическим путям значительно ослабили силы захватчиков в южных регионах, а на Донбассе не прекращаются ожесточенные бои, и интервенты продолжают штурмовые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

ВСУ держат оборону под Бахмутом, а у россиян иссяк дух на юге Украины: карты боев

Продвижение ВСУ на западе Луганской области - востоке Харьковской области

Российские войска 9 декабря продолжили оборонительные действия в районе Сватово. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обороняют свои позиции северо-западнее Сватово в направлении Купянска. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ широко строят оборонительные рубежи в районе Сватово.

Источник в социальных сетях опубликовал карту, на которой якобы показаны местоположения обширных укреплений россиян, простирающихся от 55 км к северу от Сватово в сторону Троицкого и в 40 км к югу от Сватово в сторону Кременной. По словам российского "военкора", в районе Сватово действует большое количество российских мобилизованных сил.

9 декабря источник в социальных сетях опубликовал изображения, на которых видны подразделения 1-й гвардейской танковой армии, действующие южнее Оборотновки (19 км к северо-западу от Сватово). Танковая армия, вероятно, развернулась вдоль линии обороны в районе Сватово.

Войска РФ продолжали наносить контрудары в районе Кременной, а украинские войска, как сообщается, продолжали контрнаступательные операции в этом районе 9 декабря.

Как проинформировал Генштаб ВСУ, украинские силы отразили атаку войск противника в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной). В Минобороны РФ заявляли, что российские войска продолжали неустановленные наступательные действия западнее Кременной в направлении Лимана.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ ведут наступательные операции на фронте Кременная - Макеевка и продвигаются в этом районе незначительно.

Другой "военкор" рассказывал, что бои между украинскими и российскими войсками шли в районе Червонопоповки (5 км к северу от Кременной) и Площанки (15 км к северо-западу от Кременной). Российские источники утверждали, что российские войска отражали украинские атаки в районе Площанки и на запад в направлении Невского. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ отразили попытку ВСУ прорвать российские позиции в районе Лисичанска (15 км к юго-востоку от Кременной).

Российские источники утверждали, что украинские силы также нанесли удары с помощью HIMARS по тылу российских войск в Первомайске (50 км к юго-востоку от Кременной).

ВСУ держат оборону под Бахмутом, а у россиян иссяк дух на юге Украины: карты боев

Ситуация на Донбассе

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута 9 декабря. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наступление оккупантов в районе Клещиевки, примерно в 7 км к юго-западу от Бахмута. В Минобороны РФ и российский источник заявили, что российские войска атаковали н. п. Дружба (18 км к юго-западу от Бахмута) со стороны Горловки.

Многочисленные российские источники утверждали, что войска РФ проводили штурмовые операции в Бахмуте, а также к северу и югу от Бахмута, и утверждали, что якобы украинские войска понесли большие потери. Также российские источники рассказывали, что войска РФ нанесли удар по передовым позициям ВСУ в Бахмутском (10 км к северо-востоку от Бахмута), и утверждали, что российские войска продолжают прорыв украинской обороны в районе н.п. Спорное (30 км к северо-востоку от Бахмута).

Российский источник расширил информацию о том, что 3-й мотострелковый батальон "ДНРовцев" взял под свой контроль н.п. Майорск (20 км к югу от Бахмута). В Генштабе ВСУ сообщили, что российские силы продолжали плановый обстрел линии соприкосновения в этом районе.

Войска РФ 9 декабря продолжили наступательные операции в районе Авдеевки - Донецка. В украинском Генштабе проинформировали, что ВСУ отразили наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Многочисленные российские источники утверждали, что войска РФ возобновили наступление на Марьинку и взяли штурмом укрепленную украинскую позицию в населенном пункте. Российский источник поделился видеозаписью якобы безуспешной атаки ВСУ вблизи Песок (5 км к северо-западу от Донецка). Источник утверждал, что из Первомайского и Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки) в направлении Песков двигалась украинская колонна, а 238-я артиллерийская бригада 8-й общевойсковой армии Южного военного округа и батальоны "ДНРовцев" "Спарта" и "Сомали" отразили атаку. Другой российский источник утверждал, что войска РФ вошли в южную часть Водяного и немного продвинулись в районе Первомайского.

Многочисленные российские источники утверждали, что войска РФ начали атаки позиций ВСУ в районе Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки) и нанесли удары по украинским позициям в Веселом (5 км к северу от Авдеевки). Российские силы продолжали плановый обстрел линии соприкосновения в этом районе.

Российские войска 9 декабря продолжили оборонительные действия на западе Донецкой и востоке Запорожской областей. По сообщению Генштаба ВСУ, оккупанты обороняют свои позиции на Новопавловском направлении (запад Донецкой области). Минобороны РФ заявило, что их войска отбили ВСУ в направлении Владимировки и Павловки Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Пользователь социальной сети поделился фотографиями российского батальона "Каскад", на которых якобы запечатлены удары российских войск по украинским позициям в районе н. п. Никольское (5 км к юго-востоку от Угледара).

Российские силы продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

ВСУ держат оборону под Бахмутом, а у россиян иссяк дух на юге Украины: карты боев

"Южная ось"

Войска РФ по состоянию на 9 декабря могли занимать позиции на острове к западу от Херсона на реке Днепр. Некоторые неофициальные российские и украинские источники утверждали 9 декабря, что российские войска высадились на острове Потемкин (10 км к юго-западу от Херсона на Днепре) и установили там огневые позиции, предполагая, что сеть островов на реке Днепр в районе города Херсон может оставаться оспариваемой. Ни один официальный источник не поддержал такие утверждения, и ISW в настоящее время не может подтвердить их достоверность. Войска РФ продолжали обстреливать районы на западном (правом) берегу Днепра, в том числе Херсон и его окрестности.

ВСУ продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге Украины. В Генштабе ВСУ сообщил, что 7 декабря украинские удары по российским силам в районе Бердянска, Токмака, Мелитополя, Энергодара, Днепрорудного, Пологов и Васильевки Запорожской области - на всех стратегических логистических путях - ранили 240 человек личного состава противника и уничтожили три склада боеприпасов и 20 единиц военной техники. Украинский источник сообщил, что ВСУ нанесли удары по Голой Пристани (на трассе Херсон - Армянск) и Чаплинке (на трассе Новая Каховка - Армянск) Херсонской области, которые, как сообщается, являются районами российских оборонительных укреплений.

Кампания украинских сил по ударам по российским военным объектам и логистическим центрам на юге Украины, вероятно, подорвала российские силы, их логистические линии и боевой дух россиян в целом. Российский "военкор" утверждал, что разговаривал с солдатами РФ, проходившими службу в Новой Каховке Херсонской области, которые утверждают, что украинские удары HIMARS полностью уничтожили военную инфраструктуру в Новой Каховке, включая жилые дома, переправы через реки и места сосредоточения техники, и нанесли значительный ущерб живой силе - все это, по утверждению "военкора", значительно ослабило российские силы, добавив, что они не смогли восполнить свои потери с надлежащей скоростью или качеством. "Военкор" отметил, что российские силы во "всех крупных городах" пострадали от украинских ударов одинаково, и выразил возмущение тем, что военное руководство РФ не смогло исправить свои промахи в кампании, чтобы выиграть войну.

Президент РФ Владимир Путин объявил 9 декабря о планах открыть автомобильный пролет моста через Керченский пролив в марте 2021 года, а железнодорожные пути моста - в середине лета 2023 года, что значительно отстает от ранее обещанных сроков. Это заявление было сделано всего через 4 дня после того, как Путин проехал по мосту через Керченский пролив в рамках вероятной информационной операции, направленной на то, чтобы убедить российское население в безопасности моста и подавить панику по поводу возможного контрнаступления ВСУ в будущем.

ВСУ держат оборону под Бахмутом, а у россиян иссяк дух на юге Украины: карты боев

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли оккупантам потери в Луганской области и атаковали вражескую технику.

Также перед этим в ВСУ показали видео, как уничтожили БТР российских оккупантов возле Сватово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Карта боевых действий
NEWS
Ермак презентовал послам G7 украинскую формулу мира
Ермак презентовал послам G7 украинскую формулу мира
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители