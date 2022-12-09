Прямое попадание. ВСУ показали, как уничтожили БТР россиян возле Сватового (видео)

Украинские военные уничтожили вражеский БТР оккупантов в районе Сватового (Луганская область). Они оставили россиян без техники, прицельно попав в нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом .

"Прямое попадание во вражеский БТР на Сватовском направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российским войскам вскоре придется попрощаться с городами Сватово и Кременная (Луганская область). Оккупанты это понимают, а потому готовятся к следующей обороне в Старобельске.

Напомним, по данным карт ISW на востоке оккупанты своими атаками стараются не дать украинским силам нарастить темпы контрнаступления. В частности, наши бойцы, вероятно, планируют окружить Сватово, тогда как россияне начали на этом направлении контрнаступательные действия.

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