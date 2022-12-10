ЗСУ тримають оборону під Бахмутом, а у росіян вичерпався дух на півдні України: карти боїв

Українські військові ударами по базах російських окупантів та логістичних шляхах значно послабили сили загарбників у південних регіонах, а на Донбасі не припиняються запеклі бої, й інтервенти продовжують штурмові дії.

Просування ЗСУ на заході Луганської області - сході Харківської області

Російські війська 9 грудня продовжили оборонні дії у районі Сватового. У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти обороняють свої позиції на північний захід від Сватового у напрямку Куп'янська. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ широко будують оборонні рубежі в районі Сватового.

Джерело в соціальних мережах опублікувало карту, на якій нібито показано розташування великих укріплень росіян, що простягаються від 55 км на північ від Сватового у бік Троїцького і в 40 км на південь від Сватового в бік Кремінної. За словами російського "воєнкора", в районі Сватового діє велика кількість російських мобілізованих сил.

9 грудня джерело в соціальних мережах опублікувало зображення, на яких видно підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, що діють південніше Оборотнівки (19 км на північний захід від Сватового). Танкова армія, ймовірно, розгорнулася вздовж лінії оборони у районі Сватового.

Війська РФ продовжували наносити контрудари в районі Кремінної, а українські війська, як повідомляється, продовжували контрнаступні операції у цьому районі 9 грудня.

Як поінформував Генштаб ЗСУ, українські сили відбили атаку військ противника в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). У Міноборони РФ заявляли, що російські війська продовжували невстановлені наступальні дії на захід від Кремінної у напрямку Лимана.

Російські блогери стверджували, що війська РФ ведуть наступальні операції на фронті Кремінна - Макіївка та просуваються в цьому районі незначно.

Інший "воєнкор" розповідав, що бої між українськими та російськими військами точилися в районі Червонопопівки (5 км на північ від Кремінної) та Площанки (15 км на північний захід від Кремінної). Російські джерела стверджували, що російські війська відбивали українські атаки в районі Майданчика та на захід у напрямку Невського. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ відбили спробу ЗСУ прорвати російські позиції в районі Лисичанська (15 км на південний схід від Кремінної).

Російські джерела стверджували, що українські сили також завдали ударів за допомогою HIMARS по тилу російських військ у Первомайську (50 км на південний схід від Кремінної).

Ситуація на Донбасі

Російські війська продовжили наступальні операції у районі Бахмута 9 грудня. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наступ окупантів у районі Кліщіївки, приблизно за 7 км на південний захід від Бахмута. У Міноборони РФ та російське джерело заявили, що російські війська атакували н.п. Дружба (18 км на південний захід від Бахмута) з боку Горлівки.

Численні російські джерела стверджували, що війська РФ проводили штурмові операції в Бахмуті, а також на північ і південь від Бахмуту, і стверджували, що нібито українські війська зазнали великих втрат. Також російські джерела розповідали, що війська РФ завдали удару по передових позиціях ЗСУ у Бахмутському (10 км на північний схід від Бахмута), і стверджували, що російські війська продовжують прорив української оборони в районі н.п. Спірне (30 км на північний схід від Бахмута).

Російське джерело поширило інформацію про те, що 3-й мотострілковий батальйон "ДНРівців" узяв під свій контроль н.п. Майорськ (20 км на південь від Бахмуту). У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські сили продовжували плановий обстріл лінії зіткнення у цьому районі.

Війська РФ 9 грудня продовжили наступальні операції в районі Авдіївки - Донецька. В українському Генштабі поінформували, що ЗСУ відобразили наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області.

Численні російські джерела стверджували, що війська РФ відновили наступ на Мар'їнку та взяли штурмом укріплену українську позицію у населеному пункті. Російське джерело поділилося відеозаписом нібито атаку ЗСУ без успіху поблизу Пісок (5 км на північний захід від Донецька). Джерело стверджувало, що з Первомайського і Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) у напрямку Пісків рухалася українська колона, а 238-а артилерійська бригада 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу та батальйони "ДНРівців" "Спарта" та "Сомалі" відбили атаку. Інше російське джерело стверджувало, що війська РФ увійшли до південної частини Водяного і трохи просунулися в районі Первомайського.

Численні російські джерела стверджували, що війська РФ розпочали атаки позицій ЗСУ в районі Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки) і завдали ударів по українських позиціях у Веселому (5 км на північ від Авдіївки). Російські сили продовжували плановий обстріл лінії зіткнення у цьому районі.

Російські війська 9 грудня продовжили оборонні дії на заході Донецької та сході Запорізької областей. За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти обороняють свої позиції на Новопавлівському напрямку (захід Донецької області). Міноборони РФ заявило, що їхні війська відбили ЗСУ у напрямку Володимирівки та Павлівки Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Користувач соціальної мережі поділився фотографіями російського батальйону "Каскад", на яких нібито зафіксовано удари російських військ за українськими позиціями в районі н.п. Микольське (5 км на південний схід від Вугледару).

Російські сили продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецькій та східній Запорізькій областях.

"Південна вісь"

Війська РФ станом на 9 грудня могли займати позиції на острові на захід від Херсона на річці Дніпро. Деякі неофіційні російські та українські джерела стверджували 9 грудня, що російські війська висадилися на острові Потьомкін (10 км на південний захід від Херсона на Дніпрі) і встановили там вогневі позиції, припускаючи, що мережа островів на річці Дніпро в районі міста Херсон може залишатися оспорюваною. Жодне офіційне джерело не підтримало таких тверджень, і ISW наразі не може підтвердити їх достовірність. Війська РФ продовжували обстрілювати райони на західному (правому) березі Дніпра, зокрема Херсон та його околиці.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по скупченню російських військ на півдні України. У Генштабі ЗСУ повідомив, що 7 грудня українські удари по російських силах в районі Бердянська, Токмака, Мелітополя, Енергодару, Дніпрорудного, Пологів та Василівки Запорізької області - на всіх стратегічних логістичних шляхах - поранили 240 осіб особового складу противника і знищили три склади боєприпасів та 20 одиниць військової техніки. Українське джерело повідомило, що ЗСУ завдали ударів по Голій Пристані (на трасі Херсон - Армянськ) та Чаплинці (на трасі Нова Каховка - Армянськ) Херсонської області, які, як повідомляється, є районами російських оборонних укріплень.

Кампанія українських сил по ударах по російських військових об'єктах та логістичних центрах на півдні України, ймовірно, підірвала російські сили, їхні логістичні лінії та бойовий дух росіян загалом. Російський "воєнкор" стверджував, що розмовляв із солдатами РФ, які проходили службу в Новій Каховці Херсонської області, які стверджують, що українські удари HIMARS повністю знищили військову інфраструктуру в Новій Каховці, включаючи житлові будинки, переправи через річки та місця зосередження техніки, та завдали значних збитків живій силі - все це, за твердженням "воєнкора", значно послабило російські сили, додавши, що вони не змогли поповнити свої втрати з належною швидкістю або якістю. "Воєнкор" зазначив, що російські сили у "всіх великих містах" постраждали від українських ударів однаково, і висловив обурення тим, що військове керівництво РФ не змогло виправити свої промахи у кампанії, щоб виграти війну.

Президент РФ Володимир Путін оголосив 9 грудня про плани відкрити автомобільний проліт мосту через Керченську протоку у березні 2021 року, а залізничні колії мосту - у середині літа 2023 року, що значно відстає від раніше обіцяних термінів. Ця заява була зроблена лише через 4 дні після того, як Путін проїхав мостом через Керченську протоку в рамках ймовірної інформаційної операції, спрямованої на те, щоб переконати російське населення у безпеці мосту та придушити паніку щодо можливого контрнаступу ЗСУ у майбутньому.