ВСУ держат фронт под огнем авиации и дронов на всех направлениях: где жарче всего

В течение 22 июля Силы обороны Украины продолжали активную борьбу против российских войск по всей линии фронта.

Так, за сутки произошло 131 боевое столкновение, противник совершил один ракетный и 51 авиационный удар, применив 66 управляемых авиабомб (КАБ). Также было зафиксировано 1218 вражеских дронов-камикадзе и 4094 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Несмотря на такую высокую интенсивность атак, воины ВСУ демонстрируют стойкость, эффективно уничтожая живую силу и технику захватчиков.

Самые горячие направления фронта

На Покровском направлении российские оккупанты осуществили за сутки 61 атаку, пытаясь прорвать оборону вблизи населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.

При этом восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По предварительным данным, ликвидирован 131 оккупант, еще 70 - ранены. Также уничтожен и поврежден ряд вражеских целей: боевая машина пехоты, мотоциклы, артиллерийские системы, беспилотники, укрытия и средства управления.

На Торецком направлении враг активно штурмовал позиции ВСУ в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра. Украинские военные отбили 10 атак, однако еще 2 боя продолжаются. Силы обороны уверенно сдерживают натиск, не позволяя врагу продвинуться вперед.

На Лиманском направлении остановлено 17 атак. Воины ВСУ сорвали вражеские штурмы в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки. Еще 4 боевых столкновения продолжаются, что свидетельствует о высокой активности оккупантов на этом направлении.

На Новопавловском направлении оккупанты пытались атаковать возле Воскресенки, Ялты, Поддубного и Зеленого Поля, однако все 5 штурмов были отбиты украинскими подразделениями.

На Приднепровском направлении семь атак противника в попытке продвинуться вперед завершились неудачей - украинские воины держат позиции, не допуская прорывов.

Другие направления: