ВСУ держат фронт под огнем авиации и дронов на всех направлениях: где жарче всего

Силы обороны Украины в течение суток 22 июля отбили 131 атаку на ключевых направлениях фронта, уничтожив более сотни оккупантов и десятки вражеских целей. Противник совершил более 4000 обстрелов, массированно применил авиацию, дроны-камикадзе и управляемые бомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В течение 22 июля Силы обороны Украины продолжали активную борьбу против российских войск по всей линии фронта.
Так, за сутки произошло 131 боевое столкновение, противник совершил один ракетный и 51 авиационный удар, применив 66 управляемых авиабомб (КАБ). Также было зафиксировано 1218 вражеских дронов-камикадзе и 4094 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
Несмотря на такую высокую интенсивность атак, воины ВСУ демонстрируют стойкость, эффективно уничтожая живую силу и технику захватчиков.
На Покровском направлении российские оккупанты осуществили за сутки 61 атаку, пытаясь прорвать оборону вблизи населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.
При этом восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.
По предварительным данным, ликвидирован 131 оккупант, еще 70 - ранены. Также уничтожен и поврежден ряд вражеских целей: боевая машина пехоты, мотоциклы, артиллерийские системы, беспилотники, укрытия и средства управления.
На Торецком направлении враг активно штурмовал позиции ВСУ в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра. Украинские военные отбили 10 атак, однако еще 2 боя продолжаются. Силы обороны уверенно сдерживают натиск, не позволяя врагу продвинуться вперед.
На Лиманском направлении остановлено 17 атак. Воины ВСУ сорвали вражеские штурмы в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки. Еще 4 боевых столкновения продолжаются, что свидетельствует о высокой активности оккупантов на этом направлении.
На Новопавловском направлении оккупанты пытались атаковать возле Воскресенки, Ялты, Поддубного и Зеленого Поля, однако все 5 штурмов были отбиты украинскими подразделениями.
На Приднепровском направлении семь атак противника в попытке продвинуться вперед завершились неудачей - украинские воины держат позиции, не допуская прорывов.
Напомним, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман раскрыл карту возможного наступления России.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты значительно отстали от планов наступления, которые имели на лето этого года.
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