Купянск, Славянск, Запорожье? Эксперт раскрыл карту возможного наступления России

Россия уже начала свое летнее наступление - противник активизируется там, где на самом деле не имеет возможности для этого.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Ни на каких (направлениях) они активизироваться не могут. Они активизируются, активизируются, где активизироваться никак не могут", - отметил Гетьман

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский еще в начале кампании заявлял о начале наступления РФ. Также в апреле главнокомандующий Александр Сырский говорил, что наступление уже началось - на Северо-Слобожанском направлении.

По словам эксперта, Украина ожидает ударов сразу на нескольких участках фронта.

"Об этом говорил верховный главнокомандующий, что мы ожидаем северо-южное Слобожанское направление, возможно, южное направление - Запорожское и Херсонское, и очевидно это Купянско-Лиманское направление. И восточный фронт - Покровский, Торецкий и Константиновский", - сказал он.

В то же время Гетман отметил, что точно предсказать, где именно будет наступление россиян, невозможно. Это не связано с проблемами разведки, а с мобильностью российских войск, которые быстро передислоцируются по железной дороге.

"Нет никаких резервов тайных. Перемещают войска вдоль линии фронта и там создают численные преимущества, пытаясь продавить линии фронта", - говорит он.

Он также отметил, что любая армия, которая готовится к наступлению, продвигается хотя бы частично - вопрос лишь в глубине прорыва и потерь.

"Такого, чтобы армия, которая готовилась, начала наступательные действия и не продвинулась, такого в истории не было", - добавил он.

Ситуация на фронте

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин дал президенту США Дональду Трампу понять, что ближайшие несколько месяцев планирует наступать на востоке Украины.