"Прежде всего, речь идет об усилении штабов и назначении на командирские должности офицеров с должным боевым опытом", - объясняет собеседник.

Как меняют управление войсками

Напомним, что в сентябре сформировали две новые группировки войск - "Азов" и "Центр". Для них определили отдельные операционные зоны, охватывающие Покровское, Краматорское, Славянское и Лиманское направления.

"Такое решение позволило разгрузить руководящее звено управления: количество подчиненных звеньев сократили до двух-трех. В то же время удалось стабилизировать обстановку на наиболее критических участках фронта", - утверждает собеседник.

Изменения также затрагивают порядок принятия решений на поле боя.

"Больше инициативы передают на тактический уровень: командиры бригад и батальонов получают более широкие полномочия, ведь именно они лучше видят и понимают непосредственную обстановку. Высшее командование вместо этого сосредотачивается на определении оперативных целей, координации и обеспечении войск. Такой подход предусматривает постепенный отказ от чрезмерной централизации".

Среди других составляющих изменений он называет сокращение бюрократических процедур и отчетности и оперативный обмен информацией.

В планировании боевых действий пытаются обеспечить согласованное применение пехоты, артиллерии, беспилотников, наземных роботизированных комплексов, разведки и РЭБ. Как объясняет собеседник, их взаимодействие необходимо для поддержки продвижения украинских подразделений, изоляции российских групп, проникающих в боевые порядки Сил обороны, и ударов по логистике, пунктам управления и связи противника.

Скрывать намерения командования, подготовку и ход операций помогают информационная тишина и дезинформирование противника.

Данные о боевых действиях

Собеседник привел подсчеты Генштаба по территориальным изменениям за сентябрь и октябрь. Согласно им, в сентябре площадь территорий, над которыми Украина восстановила контроль, превысила площадь утраченных территорий на 57 кв. км. В октябре этот баланс составил около 10 кв. км.

В зоне ответственности группировки "Центр" во время контрмер, в частности операции "Вивальди", к началу ноября украинские силы восстановили контроль над территорией общей площадью около 277 кв. км. За этот период общие потери противника в живой силе на Краматорском, Славянском и Лиманском направлениях превысили 8 тысяч человек.

На Покровском направлении подразделения группировки "Азов", по словам собеседника, сковали значительные силы противника.

"В пиковые периоды активных действий противника на зону ответственности этой группировки приходилась почти четверть всех ежедневных потерь российских войск", - отмечает источник.

По его словам, обе группировки сочитают действия на передовой с систематическими ударами по логистике противника в глубине его обороны. В качестве примера он приводит удары расчетов БПЛА и артиллерии "Азова" по железнодорожным узлам. По словам источника, было поражено более сотни эшелонов, которые использовались для снабжения российских войск.

Среди других операций 2026 года, во время которых Силы обороны возвращали контроль над территориями, - "Велес", другие операции на Харьковщине и на Александровском направлении. Кроме того, украинские военные продолжают удерживать определенные районы обороны на территории Курской области РФ.