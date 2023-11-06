ВСУ за неделю ликвидировали около 10 батальонов россиян

Согласно данным статистики от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях российских интервентов, за неделю - с 30 октября по 5 ноября - украинские воины ликвидировали:

5160 солдат ВС РФ (условно 10 батальонов, поскольку 1 батальон составляет около 500 человек личного состава);

77 танков (условно 3 танковых батальона, так как 1 танковый батальон насчитывает около 31 единицы);

154 боевых бронированных машин (условно 5 мотострелковых батальонов, поскольку 1 мотострелковый батальон - это около 34 единиц);

162 артиллерийскую установку (условно 9 артиллерийских дивизионов, ведь 1 артдивизион включает в себя примерно 18 орудий);

10 ракет;

1 самолет.

Потери войск РФ в Украине

Как проинформировали в Генштабе ВСУ утром 6 ноября, за сутки бойцы ВСУ уничтожили еще 880 оккупантов, а общее число потерь росармии с начала широкомасштабного вторжения составили уже 305970 солдат. Также Силы обороны за сутки "приземлили" 20 БПЛА и подбили 4 танка противника.

Ранее военные эксперты в беседе с РБК-Украина высказались о "болевом пороге" РФ и озвучили мнение, что страна-агрессор может столкнуться с критическими потерями на войне против Украины, когда ей придется отправлять на фронт большое количество жителей крупных городов.

Напомним также, что неделей ранее, в период с 23 по 29 октября, Силы обороны Украины ликвидировали условно 9 батальонов оккупантов, 3 танковых батальона, 3 мотострелковых батальонов и около 7 артиллерийских дивизионов врага.