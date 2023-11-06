ВСУ за неделю ликвидировали около 10 батальонов россиян

Российские оккупационные войска продолжают нести в Украине значительные потери в живой силе и технике. За минувшую неделю Силы обороны ликвидировали около десяти батальонов захватчиков, то есть на один больше, чем неделей ранее.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Согласно данным статистики от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях российских интервентов, за неделю - с 30 октября по 5 ноября - украинские воины ликвидировали:
Как проинформировали в Генштабе ВСУ утром 6 ноября, за сутки бойцы ВСУ уничтожили еще 880 оккупантов, а общее число потерь росармии с начала широкомасштабного вторжения составили уже 305970 солдат. Также Силы обороны за сутки "приземлили" 20 БПЛА и подбили 4 танка противника.
Ранее военные эксперты в беседе с РБК-Украина высказались о "болевом пороге" РФ и озвучили мнение, что страна-агрессор может столкнуться с критическими потерями на войне против Украины, когда ей придется отправлять на фронт большое количество жителей крупных городов.
Напомним также, что неделей ранее, в период с 23 по 29 октября, Силы обороны Украины ликвидировали условно 9 батальонов оккупантов, 3 танковых батальона, 3 мотострелковых батальонов и около 7 артиллерийских дивизионов врага.
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