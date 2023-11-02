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Когда Россия столкнется с критическими потерями на войне: мнения экспертов

Четверг 02 ноября 2023 19:29
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Когда Россия столкнется с критическими потерями на войне: мнения экспертов Фото: эксперты рассказали, когда Россия столкнется с критическими потерями на войне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко, Алексей Гетьман

Россия может столкнуться с критическими потерями на войне против Украины, когда ей придется отправлять на фронт большое количество жителей крупных городов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Гетьмана, критичность потерь России определяется уже не числом погибших, а тех, кто погибнет в будущем. Пока значительная часть потерь РФ - это заключенные или мобилизованные с оккупированного Донбасса и депрессивных регионов.

Но, как отметил эксперт, мобилизация уже начинает затрагивать крупные города, поскольку россиянам приходится привлекать больше резервов. В таком случае общество в РФ не сможет игнорировать потери.

В то же время Мусиенко уверен, что болевой порог у России все же есть. Он вспомнил эпизод из Первой мировой войны, когда во время революции солдаты расстреливали командиров и бежали с фронта.

"В истории России был такой этап, его хорошо изучили и пытаются отсрочить его, в том числе вербуя заключенных. Но точно сказать, сколько еще россиян должно погибнуть, очень сложно. А тот, кто скажет, ошибется. Делать прогнозы того, когда в России произойдет социальный взрыв и революция - дело неблагодарное", - уточнил он.

Статья Залужного

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist написал, что Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек.

По его мнению, это бы остановило войну в любой другой стране, но не в случае страны-агрессора.

РБК-Украина разобрало месседжи украинского генерала с комментариями экспертов.

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