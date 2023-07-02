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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили еще почти две роты россиян

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили еще почти две роты россиян (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны на Таврическом направлении продолжают уничтожать оккупантов. Так, за минувшие сутки было ликвидировано почти две роты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram .

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1242 огневых задачи. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил он.

По словам Тарнавского, также было уничтожено 17 единиц военной техники противника,

  • танк,
  • противотанковая пушка МТ-12 "Рапира",
  • МТЛБ, 2 БпЛА Supercam,
  • БпЛА Zala,
  • 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б",
  • станция РЭБ,
  • зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор",
  • автомобильная техника.

Также было уничтожено четыре склада боеприпасов врага.

Потери врага

По данным Минобороны, за эту неделю российские оккупационные войска потеряли более пяти тысяч оккупантов. При этом было уничтожено около 500 единиц российской военной техники.

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