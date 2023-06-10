ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более семи рот россиян за сутки

Оборонительная операция на Таврическом направлении продолжается. Силы обороны наносят мощные удары по врагу, уничтожая его защитные возможности.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1455 огневых задач", - сообщил Тарнавский.
По данным командующего, потери врага убитыми и ранеными составили более семи рот.
Уничтожены и повреждены 72 единицы военной техники противника. В частности:
Согласно последним данным, по состоянию на утро 10 июня Российская Федерация потеряла около 214 660 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 890 русских солдат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.