RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более семи рот россиян за сутки

Фото: оборонная операция на Таврическом направлении продолжается (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Оборонительная операция на Таврическом направлении продолжается. Силы обороны наносят мощные удары по врагу, уничтожая его защитные возможности.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1455 огневых задач", - сообщил Тарнавский.

По данным командующего, потери врага убитыми и ранеными составили более семи рот.

Уничтожены и повреждены 72 единицы военной техники противника. В частности:

  • 19 танков,
  • 5 единиц БМП,
  • 2 ББМ,
  • БТР,
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
  • самоходная артиллерийская установки "Акация",
  • зенитный ракетный комплекс "Тор",
  • 4 единицы БпЛА "Орлан-10",
  • 4 БпЛА "Zala",
  • БпЛА "Ланцет",
  • 4 единицы САУ 2С7 "Пион",
  • 2 РЭБ "Житель",
  • 2 реактивные системы залпового огня "Ураган",
  • также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 10 июня Российская Федерация потеряла около 214 660 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 890 русских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины