ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более семи рот россиян за сутки

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1455 огневых задач", - сообщил Тарнавский.

По данным командующего, потери врага убитыми и ранеными составили более семи рот.

Уничтожены и повреждены 72 единицы военной техники противника. В частности:

19 танков,

5 единиц БМП,

2 ББМ,

БТР,

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",

самоходная артиллерийская установки "Акация",

зенитный ракетный комплекс "Тор",

4 единицы БпЛА "Орлан-10",

4 БпЛА "Zala",

БпЛА "Ланцет",

4 единицы САУ 2С7 "Пион",

2 РЭБ "Житель",

2 реактивные системы залпового огня "Ураган",

также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 10 июня Российская Федерация потеряла около 214 660 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 890 русских солдат.

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