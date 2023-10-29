ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти 500 оккупантов, 13 террористов сдались в плен

На направлении враг:

нанес 7 авиаударов;

провел 51 боевое столкновение;

совершил 759 артобстрелов.

Авдеевское направление

Террористы продолжают пытаться окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону. Враг безуспешно наступал в районах Керамика, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области. ВСУ отбили более 15 атак.

Марьинское направление

Враг пытался наступать в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак врага.

Шахтерское направление

ВСУ отбили все вражеские атаки вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Достижения наших военных

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1217 огневых задач. Потери врага составили 489 человек, в том числе 13 террористов сдались в плен.

Также было уничтожено 25 единиц военной техники врага, в частности:

8 танков;

3 ББМ;

10 БпЛА;

4 автомобиля.

"Также уничтожено 5 складов боеприпасов", - пишет пресс-служба.

Потери врага в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали около 660 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 299 тысяч единиц личного состава.