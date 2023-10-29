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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти 500 оккупантов, 13 террористов сдались в плен

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти 500 окупантов, 13 террористов сдались в плен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 28 октября, украинские воины уничтожили еще почти 500 террористов на Таврическом направлении. 13 оккупантов решили сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления.

На направлении враг: 

  • нанес 7 авиаударов; 
  • провел 51 боевое столкновение; 
  • совершил 759 артобстрелов. 

Авдеевское направление

Террористы продолжают пытаться окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону. Враг безуспешно наступал в районах Керамика, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области. ВСУ отбили более 15 атак. 

Марьинское направление 

Враг пытался наступать в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак врага.

Шахтерское направление

ВСУ отбили все вражеские атаки вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Достижения наших военных 

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба. 

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1217 огневых задач. Потери врага составили 489 человек, в том числе 13 террористов сдались в плен. 

Также было уничтожено 25 единиц военной техники врага, в частности: 

  • 8 танков;
  • 3 ББМ;
  • 10 БпЛА;
  • 4 автомобиля.

"Также уничтожено 5 складов боеприпасов", - пишет пресс-служба.

Потери врага в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали около 660 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 299 тысяч единиц личного состава.

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