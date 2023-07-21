ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти 2 вражеские роты

ВСУ в течение суток осуществили 1316 огневых задач на Таврическом направлении. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как отметил Тарнавский, украинские воины продолжают выбивать врага с позиций. Также есть продвижение вперед. В частности, военные уничтожили 24 единицы военной техники противника: танк;

16 ББМ;

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";

пушку 2А36 "Гиацинт-Б";

миномет 2С4 "Тюльпан";

автомобильную технику. "Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага. Продолжаем работать. Верьте в наших воинов", - добавил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия". Ситуация на фронте Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты сосредоточивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 680 оккупантов. Потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили 240 690 единиц личного состава.