ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже 2 ворожі роти

ЗСУ протягом доби здійснили 1316 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Як відзначив Тарнавський, українські воїни продовжують вибивати ворога з позицій. Також є просування вперед.

Зокрема військові знищили 24 одиниці військової техніки противника:

танк;

16 ББМ;

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б";

самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика";

гармата 2А36 "Гіацинт-Б";

міномет 2С4 "Тюльпан";

автомобільну техніку.

"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога. Продовжуємо працювати. Вірте у наших воїнів", - додав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти зосереджують зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 680 окупантів. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали 240690 одиниць особового складу.