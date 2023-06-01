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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян и четыре склада боеприпасов

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян и четыре склада боеприпасов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные в течение суток осуществили 832 огневых задач на Таврическом направлении. В результате работы ВСУ были убиты и ранены почти две роты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 832 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - говорится в сообщении.

В течение суток наши воины уничтожили и повредили шесть единиц вооружения и военной техники, среди которых:

  • танк;
  • БМП;
  • один миномет 82 мм;
  • противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";
  • самоходная гаубица 2С19 "Мста - Б";
  • гаубица Д-30.

Кроме того, были уничтожены четыре склада с боеприпасами врага.

Потери России в войне против Украины

По последним данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 1 июня, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 208370 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка и 6 ББМ.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.

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