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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 500 россиян, взяли одного в плен

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 27 октября, на Таврическом направлении наши военные уничтожили 529 российских террористов. Еще одного оккупанта удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления.

На Таврическом направлении террористы: 

  • нанесли 4 авиаудара; 
  • провели 47 боевых столкновений; 
  • осуществили 1014 артобстрелов. 

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери", - пишет пресс-служба. 

В районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области наши воины отбили 15 атак террористов. 

Марьинское направление 

Враг пытался вести штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Наши военные отбили более 20 атак. 

Шахтерское направление 

Военные отбили все атаки врага неподалеку Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление 

Террористы пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области. 

Достижения наших военных 

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1256 огневых задач. Потери врага составили 529 человек, в том числе одного удалось взять в плен. 

Также было уничтожено 36 единиц военной техники террористов, в частности: 

  • 7 танков;
  • 9 ББМ; 
  • 1 артиллерийская система; 
  • 11 БпЛА;
  • 1 единица специальной техники; 
  • 1 зенитный ракетный комплекс "ТОР". 

"Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба.

Потери врага в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали около 740 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 298 тысяч единиц личного состава.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, с начала российского наступления на Авдеевку террористы потеряли около 4 тысяч военных.

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