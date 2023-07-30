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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 2 вражеских рот

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВСУ продолжают двигаться на Таврическом направлении. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны движутся вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", - пишет Тарнавский. 

Всего за прошедшие сутки было уничтожено 20 единиц вражеской техники, в частности: 

  • 2 танка;
  • 6 ББМ;
  • БПЛА "Орлан-10";
  • 3 артиллерийские системы;
  • минометы;
  • малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник";
  • автомобильная техника.
  • 2 склада боеприпасов врага.

Потери России в войне 

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 480 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 700 единиц личного состава.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как подразделение воинской части А1108 уничтожило вражеский комплекс "Бук". Это, в свою очередь, помогло открыть район для работы наших артиллеристов.

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