ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 2 вражеских рот

ВСУ продолжают двигаться на Таврическом направлении. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .
"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны движутся вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", - пишет Тарнавский.
Всего за прошедшие сутки было уничтожено 20 единиц вражеской техники, в частности:
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 480 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 700 единиц личного состава.
Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как подразделение воинской части А1108 уничтожило вражеский комплекс "Бук". Это, в свою очередь, помогло открыть район для работы наших артиллеристов.
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