Открыли район для свободной "работы". ВСУ показали уничтожение вражеского комплекса "Бук"

Подразделение воинской части А1108 уничтожило вражеский комплекс "Бук", который прикрывал небо над россиянами. Теперь район стал открытым для работы наших артиллеристов.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"За 5 минут он был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной "работы" друзей-артиллеристов. Теперь, они могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике", - пишет Сырский.

Потери врага в войне

За прошедшие сутки наши военные уничтожили еще 480 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 700 единиц личного состава.

Между тем, военные из спецподразделения Kraken показали результаты своей работы на фронте. С помощью БПЛА ликвидировали группу вражеских операторов беспилотника.