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ВСУ на Таврийском направлении уничтожили более двух рот врага и 8 складов с оружием

Фото: ВСУ на Таврийском направлении уничтожили более двух рот россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на Таврийском направлении закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки подразделения ВСУ уничтожили более двух рот россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны системно выбивают врага и преуспевают. В частности, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении Тарнавского.

Сообщается, что в целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 666 обстрелов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач. За последние сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот.

В результате слаженой работы подразделений ВСУ уничтожены 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Эленор", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага.

Летнее контрнаступление ВСУ

Украинские военные в ходе контрнаступления освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В Совете нацбезопасности США сообщали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

При этом недавно издание The New York Times заявило, что ВСУ усиливают наступление в Запорожской области. Защитники хотят перерезать оккупантам "сухопутный путь" в Крым, а также освободить Токмак и Мелитополь.

При этом президент Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск на фронте, но подчеркнул, что новости будут позже.

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