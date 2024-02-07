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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 39 единиц техники врага

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 39 единиц техники врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 6 февраля, украинские воины уничтожили 39 единиц техники врага на Таврическом направлении. Также нейтрализовали 159 БпЛА различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: 

  • нанес 11 авиаударов;
  • совершил 54 боевых столкновения;
  • совершил 878 артобстрелов.

Авдеевское направление 

ВСУ отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 20 атак.

Шахтерское направление

Защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Запорожское направление 

Отбито 4 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших воинов 

Потери врага в живой силе составили 370 человек. Также наши воины уничтожили 39 единиц техники россиян, в частности: 

  • 4 танка;
  • 11 ББМ;
  • 5 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 17 автомобилей;
  • 1 единица специальной техники.

"Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян. Нейтрализовано 159 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 6 февраля, украинские воины  ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 391 470 военных.

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