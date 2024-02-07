ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 39 единиц техники врага

За прошедшие сутки, 6 февраля, украинские воины уничтожили 39 единиц техники врага на Таврическом направлении. Также нейтрализовали 159 БпЛА различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
Авдеевское направление
ВСУ отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Военные продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 20 атак.
Шахтерское направление
Защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.
Запорожское направление
Отбито 4 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага в живой силе составили 370 человек. Также наши воины уничтожили 39 единиц техники россиян, в частности:
"Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян. Нейтрализовано 159 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 6 февраля, украинские воины ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 391 470 военных.
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