ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы техники и взяли в плен россиян
За прошедшие сутки, 14 октября, украинские воины выполнили 1607 огневых задач на Таврическом направлении. Военные уничтожили 644 россиянина и 6 взяли в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного центра Сил обороны Таврического направления.
За прошедшие сутки россияне:
- нанесли 28 авиационных ударов и 3 ракетных удара;
- провели 34 боевых столкновения;
- совершили 898 артиллерийских обстрелов.
Авдеевское направление
Россияне не оставляют попыток прорвать оборону, но безуспешно. Наши воины отбили около 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.
Марьинское направление
Наши воины отбили около 10 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.
Шахтерское направление
Россияне не вели штурмовых действий.
Запорожское направление
Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботино и Вербового.
Достижения наших воинов
В течение суток воины выполнили 1607 огневых задач. Потери врага составили 644 человека, 6 сдались в плен. Также было уничтожено 34 единицы военной техники противника, в частности:
- 3 танка;
- 11 ББМ;
- 5 артиллерийских систем, среди которых - 1 самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" и 1 прицепная пушка 2А36 "Гиацинт-Б";
- 1 средство ПВО;
- 4 БпЛА;
- 8 автомобилей.
"Также уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки, наши воины уничтожили еще 880 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял около 287 770 единиц личного состава.
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