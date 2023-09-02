ua en ru
Сб, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники и около 200 окупантов

Украина, Суббота 02 сентября 2023 05:31
UA EN RU
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники и около 200 окупантов Фото: украинские войска уничтожили почти 200 окупантов на Таврическом направлении за сутки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали около 200 российских военных и уничтожили 18 единиц военной техники окупантов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

Командующий отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1407 огневых задач. Потери врага составили 183 человека (безвозвратные – 47, раненые – 136).

Также, украинские войска уничтожили 18 единиц военной техники противника: 1 танк, 2 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 2 БпЛА, 4 автомобиля и спецтехнику.

За прошедшие сутки было уничтожено и 9 складов боеприпасов войск РФ.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях – Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 1 сентября заявил, что украинские войска за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны