ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники и около 200 окупантов
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали около 200 российских военных и уничтожили 18 единиц военной техники окупантов на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.
Командующий отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1407 огневых задач. Потери врага составили 183 человека (безвозвратные – 47, раненые – 136).
Также, украинские войска уничтожили 18 единиц военной техники противника: 1 танк, 2 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 2 БпЛА, 4 автомобиля и спецтехнику.
За прошедшие сутки было уничтожено и 9 складов боеприпасов войск РФ.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях – Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.
Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 1 сентября заявил, что украинские войска за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении.
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