ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники и около 200 окупантов

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали около 200 российских военных и уничтожили 18 единиц военной техники окупантов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram .

Командующий отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1407 огневых задач. Потери врага составили 183 человека (безвозвратные – 47, раненые – 136).

Также, украинские войска уничтожили 18 единиц военной техники противника: 1 танк, 2 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 2 БпЛА, 4 автомобиля и спецтехнику.

За прошедшие сутки было уничтожено и 9 складов боеприпасов войск РФ.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях – Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 1 сентября заявил, что украинские войска за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении.