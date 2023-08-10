ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники РФ

Так, за последние сутки потери российской армии убитыми, ранеными и пленными составили 279 человек (погибшие - 73, раненые - 206).

Кроме того, ВСУ уничтожили 18 единиц военной техники российских захватчиков. В частности:

четыре танка,

шесть ББМ,

четыре артиллерийских системы и минометы,

один БПЛА,

три единицы автомобильной техники.

Также украинские военные уничтожили один вражеский склад боеприпасов, один пункт управления БпЛА и один логистический центр.

Контрнаступление ВСУ на юге

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось уволить более 10 населенных пунктов.

Пока продвижение сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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