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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники РФ

Иллюстративное фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 единиц военной техники РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1678 огневых задач.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Так, за последние сутки потери российской армии убитыми, ранеными и пленными составили 279 человек (погибшие - 73, раненые - 206).

Кроме того, ВСУ уничтожили 18 единиц военной техники российских захватчиков. В частности:

  • четыре танка,
  • шесть ББМ,
  • четыре артиллерийских системы и минометы,
  • один БПЛА,
  • три единицы автомобильной техники.

Также украинские военные уничтожили один вражеский склад боеприпасов, один пункт управления БпЛА и один логистический центр.

Контрнаступление ВСУ на юге

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось уволить более 10 населенных пунктов.

Пока продвижение сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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