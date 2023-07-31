ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники РФ и семь складов боеприпасов

"Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1359 огневых задач", - сообщил он.

Украинские военные уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности:

танк,

четыре ББМ,

гаубица 2А19 "Мста-С",

пять единиц артиллерийских систем и минометов,

автомобильная техника.

Также Силами обороны было уничтожено семь складов боеприпасов врага.

Потери России в войне

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 490 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 246 190 единиц личного состава.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как подразделение воинской части А1108 уничтожило вражеский комплекс "Бук". Это со своей стороны помогло открыть район для работы украинских артиллеристов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.