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ВСУ сдерживают штурмы под Константинополем: враг имеет преимущество в численности

Вторник 20 мая 2025 09:45
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ВСУ сдерживают штурмы под Константинополем: враг имеет преимущество в численности Иллюстративное фото: стало известно, какая ситуация на Новопавловском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне продолжают штурмовать позиции украинских военных на Новопавловском направлении. Были сорваны попытки врага к штурму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным ОСУВ, на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Багатира.

"Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага", - сказано в сообщении.

Что известно о направлении

В начале мая Генштаб сообщил, что враг активно наступает на нескольких направлениях - одно из них Новопавловское. Там вражеские подразделения 30 раз атаковали позиции украинских войск.

Также мы писали, что украинские бойцы дали отпор российскому наступлению на Новопавловском направлении фронта. По данным Сухопутных войск ВСУ, вражеское наступление остановили бойцы Отдельной президентской бригады и 31 отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Кроме этого ранее на Новопавловском направлении противник решил воспользоваться неблагоприятными погодными условиями. На прорыв оборонительных укреплений ВСУ враг выдвинулся в составе трех БМП с пехотой и кучей мотоциклов.

В феврале мы писали, что россияне продолжают штурмовать позиции украинских военных на Новопавловском направлении. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые из позиций ВСУ были разрушены.

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