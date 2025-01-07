ВСУ сдерживают наступление врага возле Курахово и ликвидируют преобладающие штурмовые группы

По данным военных, на Кураховском направлении Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление.

"Противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в направлении Дачного и Янтарного. Продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - сообщили в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении враг безрезультатно проводил наступательные действия в направлении Петропавловки, Синьковки и Загрызово.

Противник без успеха проводил штурмовые действия в районах Надежды, Тернов, Макеевки - на Лиманском направлении и в Белогоровке - на Северском направлении.

На Краматорском направлении противник атаковал наши позиции в Часовом Яру и в направлении Ступочек и Белой Горы, а на Торецком направлении - штурмовал укрепления сил обороны в Торецке. Для перемещения личного состава с целью проведения наступательных действий в направлении Щербиновки противник задействовал четыре багги, автомобиль и мотоциклы. Колонна была заблаговременно обнаружена нашими защитниками и по ней было нанесено огневое поражение. Атака врага захлебнулась.

На Покровском направлении враг атаковал позиции сил обороны в районах Тарасовки, Елизаветовки, Лисовки, Зеленого, Песчаного, Шевченко и Славянки. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Времовском направлении противник проводил наступательные действия в районе Зеленовки, Константинополя и в направлении Времовки: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на утро вторника, 7 января, на линии фронта состоялось 218 боев. В Курской области Силы обороны отбили 94 вражеские атаки. Также с начала полномасштабной войны потери Российской Федерации превысили 800 тысяч единиц живой силы.