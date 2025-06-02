RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ВСУ сдерживают на фронте россиян: какие направления под шквальным огнем сегодня

Иллюстративное фото: ситуация на линии фронта (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

По состоянию на 22:00 1 июня обстановка на фронте остается напряженной. Россияне массированно атакуют, но ВСУ срывает планы оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, по состоянию на 22.00 1 июня украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск по всей линии фронта.

Всего за день произошло 107 боев. Россияне нанесли 3 ракетных удара, 50 авиаударов с применением 6 ракет и 50 управляемых авиабомб. Также противник совершил 1396 атак дронами-камикадзе и более 4000 артиллерийских обстрелов.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении украинские защитники отбили штурм в районе Фиголевки.

На Купянском направлении враг атаковал семь раз возле районов Степной Новоселовки и Новой Кругляковки, еще одно столкновение продолжается.

На Лиманском направлении зафиксировано 19 штурмов вблизи Грековки, Новомихайловки, Надежды, Редкодуба и Ямполя.

На Северском направлении оккупанты совершили восемь атак возле Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении продолжаются бои у Часового Яра и Белой Горы, три атаки уже отбиты.

На Торецком направлении зафиксировано 11 атак в районах Торецка и Дилиевки.

Потери врага на этом направлении значительны:

  • 145 погибших и 140 раненых;
  • уничтожено БТР, 13 авто, 9 мотоциклов, 31 дрон;
  • выведены из строя 2 системы РЭБ, станция Муром-М, 6 укрытий, миномет

На Новопавловском направлении - 14 атак в районах Новоселки, Зеленого Поля, Свободного Поля, Богатыря и Отрадного.

На Ореховском направлении - две попытки прорыва вблизи Степного были отбиты.

На Курском направлении ВСУ остановили 16 атак, продолжается еще три боестолкновения. Враг также нанес пять авиаударов и совершил 195 обстрелов.

На остальных участках фронта существенных изменений в тактической обстановке не произошло.

Генштаб отмечает стойкость и профессионализм 27-й бригады Нацгвардии Украины и 406-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, которые мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед.

 

Напомним, что только в течение суток 31 мая потери российских захватчиков составили более 1200 человек.

Также сообщалось, что в Курской области Россия активизировала военную активность - перемещает технику и обустраивает новые позиции для операторов беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине