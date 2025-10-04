ВСУ стабилизировали ситуацию в Ямполе и уничтожают остатки вражеских ДРГ,- Сырский

Лиманское направление

"Отработал в органах военного управления и воинских частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях", - написал Сырский.

Фото: поселок Ямполь в Донецкой области под контролем Сил обороны (deepstatemap)

Главком также сообщил, что обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, ВСУ и Нацгвардии проводят в самом поселке ударно-поисковые действия. Чтобы выявить и уничтожить остатки диверсионных групп противника.

Добропольское направление

По словам Сырского, на Добропольском направлении ВСУ повышают эффективность поражения мест накопления врага, уничтожают его логистику.

Общие потери захватчиков за сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные - 32.

Также, по словам главкома, с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено - 1988. Также поражено или уничтожено 991 единицу вражеского вооружения и военной техники.