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За сутки произошло более 170 боеприкосновений. Какая ситуация на фронте на утро

Украина, Суббота 09 ноября 2024 08:43
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За сутки произошло более 170 боеприкосновений. Какая ситуация на фронте на утро Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте на 9 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки 8 ноября на фронте произошло 171 боевое столкновение. Больше всего атак случилось на Покровском на Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

Ситуация на других направлениях

Применяя бомбардировочную авиацию на Харьковском направлении, враг пять раз штурмовал позиции ВСУ в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозовой, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Бондарного.

На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.

На Времевском направлении противник совершил семь штурмов позиций ВСУ в районах Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоандреевки и Новоданиловки.

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг трижды без успеха атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ в Украине

За сутки потери российских захватчиков составили 1660 военных. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 36 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 66 автомобилей и 2 единицы спецтехники окупантов.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов и два командных пункта российских захватчиков.

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