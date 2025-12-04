В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Доброполья в Запорожской области

"Внимание! Российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки - якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. Информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности", - сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов, воспользовавшись погодными условиями, смогла проникнуть на окраины населенного пункта. Группу обнаружили и ликвидировали, н/п контролируется украинскими войсками.

"В ходе контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к населенному пункту было уничтожено 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те смертники, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе) - были уничтожены чуть позже", - добавили в Генштабе.

Также в ГШ показали видео ликвидации россиян в селе и видео с украинскими военными, которые осуществили розыск и уничтожение оккупантов.