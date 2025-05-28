ВСУ опровергли переброску 50 тысяч россиян из Курской области для наступления на Харьков

"Информация иностранных медиа о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Военные призвали представителей как отечественных, так и зарубежных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны Украины.

Что предшествовало

Так, отдельные зарубежные медиа (речь идет о публикации издания The Military Watch Magazine от 25 мая, - ред) со ссылкой на так называемых западных аналитиков сообщили, что армия РФ готовится к новому масштабному наступлению на Харьков.

С этой целью враг якобы перебросил из Курской области к украинской границе, граничащей с Харьковской областью 50-тысячную группировку войск.