RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ВСУ опровергли переброску 50 тысяч россиян из Курской области для наступления на Харьков

Фото: ВСУ опровергли фейк о наступлении РФ на Харьков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные не подтверждают переброску 50 тысяч военных РФ из Курской области для наступления на Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

"Информация иностранных медиа о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Военные призвали представителей как отечественных, так и зарубежных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны Украины.

Что предшествовало

Так, отдельные зарубежные медиа (речь идет о публикации издания The Military Watch Magazine от 25 мая, - ред) со ссылкой на так называемых западных аналитиков сообщили, что армия РФ готовится к новому масштабному наступлению на Харьков.

С этой целью враг якобы перебросил из Курской области к украинской границе, граничащей с Харьковской областью 50-тысячную группировку войск.

Наступление РФ в Сумской и Харьковской областях

Напомним, о том, что российские войска готовятся начать новое военное наступление на Украину писали западные СМИ еще в конце марта.

В частности, уже в начале апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

В свою очередь 27 мая президент Владимир Зеленский отмечал, что самые большие и сильные войска РФ сегодня находятся на Курском направлении. Их цель вытолкнуть украинские силы из Курской области и подготовить наступательные действия на Сумскую область.

Подробнее о том, какая ситуация в Сумской области - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКурская областьВооруженные силы УкраиныХарьковВойна в Украине