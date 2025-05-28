ВСУ опровергли переброску 50 тысяч россиян из Курской области для наступления на Харьков

Украинские военные не подтверждают переброску 50 тысяч военных РФ из Курской области для наступления на Харьков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".
"Информация иностранных медиа о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.
Военные призвали представителей как отечественных, так и зарубежных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны Украины.
Так, отдельные зарубежные медиа (речь идет о публикации издания The Military Watch Magazine от 25 мая, - ред) со ссылкой на так называемых западных аналитиков сообщили, что армия РФ готовится к новому масштабному наступлению на Харьков.
С этой целью враг якобы перебросил из Курской области к украинской границе, граничащей с Харьковской областью 50-тысячную группировку войск.
Напомним, о том, что российские войска готовятся начать новое военное наступление на Украину писали западные СМИ еще в конце марта.
В частности, уже в начале апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.
В свою очередь 27 мая президент Владимир Зеленский отмечал, что самые большие и сильные войска РФ сегодня находятся на Курском направлении. Их цель вытолкнуть украинские силы из Курской области и подготовить наступательные действия на Сумскую область.
Подробнее о том, какая ситуация в Сумской области - читайте в материале РБК-Украина.
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