Начислили незаконных выплат на миллионы: 13 чиновников ВСУ получили подозрения

Правоохранители разоблачили 13 чиновников ВСУ в девяти областях Украины. Их подозревают в начислении незаконных выплат военнослужащим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Так, в Одесской области временно исполняющий обязанности помощника командира воинской части по финансово-экономической работе безосновательно начислила четырем лицам, самовольно покинувшим часть, более 545 тысяч гривен. Заместитель начальника штаба другой воинской части по поддельным документам получил безосновательно 670 тысяч гривен.

В Черкасской области командир воинской части подписал приказ о выплате вознаграждения 91 военнослужащему, которые не участвовали в боевых действиях. Сумма незаконно начисленных средств достигла 5 млн 945 тысяч гривен.

Подобная ситуация была зафиксирована и в Черниговской области. Начальник штаба воинской части премировал дополнительно служащих на 412 500 гривен.

Командир и начальник подразделения взвода в Тернопольской области начислили и выплатили более миллиона гривен служащим, которые согласно приказам находились в районе ведения боевых действий, а фактически находились по месту жительства.

В Днепропетровской области еще одно подозрение получил бывший областной военком, который незаконного насчитал более миллиона гривен лицам, которые фактически военную службу не проходили.

Командир бригады в Хмельницкой области выплатил пяти бойцам по 30 тысяч гривен за якобы участие в боевых действиях, пока они ремонтировали его дом и его родственников. Кроме того, они занимались незаконной добычей известняка и строительного камня для строительных работ, используя специальную военную технику. Сумма ущерба - более миллиона гривен.

На Закарпатье разоблачили работницу воинской части. Женщина заявила, что якобы находится на службе на определенном участке и получила более 250 тысяч гривен.

Во Львовской области командир батальона безосновательно выплатил почти 370 тысяч гривен, а в Ровенской области командир роты насчитал военной 740 тысяч гривен.

В Нацполиции отметили, что всем фигурантам следователи сообщили подозрения. В зависимости от роли и участия в противоправной деятельности их действия квалифицированы:

ч. 2 ст. 367 (служебная халатность);

ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом);

ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения пока решается.

Фото: полиция объявила подозрения 13 чиновникам ВСУ (npu.gov.ua)