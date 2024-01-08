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ВСУ опровергли данные СМИ о перемещении в Крым нового большого десантного корабля РФ

Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Кава

Информация о том, что Российская Федерация могла переместить один из своих военных кораблей из Новороссийска в Севастополь, не соответствует действительности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в Facebook.

"Снова вношу ясность: большой десантный корабль проекта 11711 года "Иван Грен" не находится в Азово-Черноморском бассейне и не находился в течение полномасштабного вторжения РФ", - написал Плетенчук.

По его данным, по состоянию на сегодняшний день ВДК "Петр Моргунов", такого же проекта 11711, также не находится в портах временно оккупированного Крыма.

"Любую информацию, отличающуюся от указанной мной в этом сообщении, надо считать ошибочной. Никаких "подготовок к высадке десанта" из этих единиц так же не предполагается", - отметил он.

Что этому предшествовало?

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Россия, вероятно, дислоцировала новейший большой десантный корабль в Севастополь из Новороссийска.

Речь шла о ВДК "Петр Моргунов", который был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года.

Он имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах.

Уничтожение "Новочеркасская"

В ночь на 26 декабря Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который террористы расположили в Феодосийском порту. Корабль был уничтожен, а вместе с ним было ликвидировано 74 моряка.

После этого россияне попытались найти наводчиков в Феодосии. Для этого в город направили большое количество оперативников.

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