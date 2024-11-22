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ВСУ опровергли данные о присутствии военных КНДР в Харьковской области

Иллюстративное фото: ВСУ опровергли данные о присутствии военных КНДР в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Информация о том, что в Харьковской области были замечены военные из Северной Кореи, не соответствует действительности. Слухи об этом распространило не официальное лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

Как заявили военные, лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТГ "Харьков" и комментировало оперативную обстановку за пределами своей компетенции.

"Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, которые обнародованы на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Также в ОТГ "Харьков" заявили, что обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, и Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Что предшествовало

Сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко и командир сводного подразделения 153-й ОМБр Назарий Кишак заявили, что Россия перебросила часть северокорейских военных в приграничье Белгородской области. Кроме того, они сказали, что военные КНДР были замечены в Харьковской области.

Напомним, в начале осени стало известно, что КНДР отправила в Россию несколько тысяч своих военных. Северокорейские солдаты уже прошли обучение полигонам на востоке РФ и были направлены.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, КНДР хочет получить от России технологии в обмен на солдат. Речь идет о технологиях в ракетной, ядерной и других военных программах.

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