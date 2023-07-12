ВСУ сегодня уничтожили в Николаевской области четыре беспилотника

Сегодня в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были уничтожены 4 вражеских БпЛА

Среди ликвидированной техники оккупанта:

1 разведывательный "Орлан-10",

1 ударный БпЛА "Ланцет";

и 2 БпЛА неустановленного типа.

Напомним, вчера украинские военные уничтожили три российских беспилотника "Ланцет".

Производство "Ланцетов" в обход санкций

Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.

Однако украинские бойцы продолжают уничтожать эти БпЛА. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".

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