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ВСУ сегодня уничтожили в Николаевской области четыре беспилотника

Фото: украинские военные уничтожили четыре беспилотника в Николаевской области (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины сегодня, 12 июля, уничтожили четыре российских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".

Сегодня в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были уничтожены 4 вражеских БпЛА

Среди ликвидированной техники оккупанта:

  • 1 разведывательный "Орлан-10",
  • 1 ударный БпЛА "Ланцет";
  • и 2 БпЛА неустановленного типа.

Напомним, вчера украинские военные уничтожили три российских беспилотника "Ланцет".

Производство "Ланцетов" в обход санкций

Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.

Однако украинские бойцы продолжают уничтожать эти БпЛА. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".

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