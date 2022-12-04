RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сегодня сбили российский Ка-52: видео момента

Фото: ВСУ сбили российский Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 4 декабря, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ

"Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 91 тысячи военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине