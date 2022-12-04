ВСУ сегодня сбили российский Ка-52: видео момента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ

"Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 91 тысячи военных.

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