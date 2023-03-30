ВСУ "сбросами" с дронов уничтожили боеприпасы россиян возле Марьинки (видео)

Операторы ССО обнаружили скопление мин в ходе ведения аэроразведки местности недалеко от Марьинки.

"Благодаря точной работе, "сбросами" с дронов были уничтожены боеприпасы, которые в дальнейшем противник планировал использовать на этом направлении", - добавляют военные.

Напомним, ранее украинские защитники под Бахмутом с одного выстрела уничтожили склад боеприпасов и военную технику россиян.

Кроме того, сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинской авиации в войне против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.