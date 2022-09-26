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ВСУ разрабатывают систему противодействия иранским дронам-камикадзе, - Гуменюк

Фото: ВСУ разрабатывают систему противодействия иранским дронам-камикадзе (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские специалисты изучают образцы сбитых иранских дронов-камикадзе Shahed-136. ВСУ разрабатывают систему противодействия этим беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Это достаточно новое оружие, с которым мы столкнулись, поэтому все образцы, которые мы сумели извлечь, изучаются специалистами, нарабатывается самая эффективная система противодействия им", - отметила она.

Гуменюк рассказала, что уже есть примеры достаточно результативного сбивания этих дронов. Также есть понимание, что их можно сбивать на определенной высоте и с помощью стрелкового оружия.

Она добавила, что иранские беспилотники во время атаки сами разрываются от несущей взрывчатки.

Иранские беспилотники в Украине

Как известно, еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.

Впервые иранские БПЛА были сбиты над Украиной 13 сентября. Тогда же воздушную цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области. Стоит отметить, что иранские беспилотники используются в Украине под другим названием. Оккупанты переименовуют "Shahed-136" на "Герань-2".

Из-за поставок боевых дронов России украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

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