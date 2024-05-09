В ВСУ рассказали о загадочном выходе российского корабля в море на фоне обстрела Украины

Россия перед вчерашним обстрелом Украины вывела в море два корабля. Один из них выпустил ракеты по Украине, цель выхода второго корабля - неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Вчера был выход двух носителей. Одна - подлодка. Она, вероятно, и нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Все они были уничтожены", - сообщил Плетенчук.

Спикер добавил, что второй ракетоноситель - это ракетный корабль проекта "Буян-м". Он выходил на внешний рейд.

"Выходил из Новороссийска. Однако после этого вернулся. С какой целью пока неясно. Но подтверждения, что он использовался для нанесения удара нет", - отметил он.