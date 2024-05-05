В ВСУ рассказали о тактике оккупантов на Бахмутском направлении

Тактика РФ в районе Бахмута

"Достаточно значительное количество российских подразделений укомплектованы мобилизованными, которые даже уже могут не проходить обучение в центрах, а просто бросаются в зону боевых действий, бросаются в штурмы, при чем в первых штурмовых рядах идут именно они", - рассказал он.

Далее, по его словам, если им все же удается закрепляться, тогда уже подтягиваются более опытные воины, с боевым опытом.

"И уже они начинают окапываться и создавать огневой рубеж. Пропаганда у них работает, мозги промываются. И они действительно считают, что лучше умереть, чем попасть в плен", - констатирует спикер.

Он добавил, что враг и дальше не жалеет своих людей и максимально применяет личный состав при штурмах, "конечно применяя механизированную составляющую, но бережет ее больше".

Использование КАБов и артиллерии

В общем, как отмечает Калашников, враг пытается чаще и активнее использовать КАБы, потому что с артиллерийскими выстрелами у оккупантов не так хорошо, как им хотелось бы.

"Да, враг производит от 10 до 12 тысяч выстрелов по линии фронта, однако это не то количество, которое нужно для активных штурмовых действий", - отмечает он.

В общем, как говорит спикер, враг продолжает штурмовать, наносить огненное поражение по позициям ВСУ - это касается как оборонных рубежей, так и мирного населения.

Ситуация на Бахмутском направлении

По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 12 атак РФ. Они произошли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка, Клещеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.

Отметим, что в общей сложности, за сутки на линии фронта произошли 95 боевых столкновений. В частности, враг активно давит на западе и северо-западе от Авдеевки.