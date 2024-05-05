Ситуация на фронте сегодня 5 мая
В Украине на фронте в течение суток произошли 95 боевых столкновений. Враг активно давит на западе северо-западе от Авдеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Атаки россиян
В целом, враг нанес 5 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные и многоквартирные дома, объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:
- Красный Хутор Черниговской области;
- Луговка Сумской области;
- Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка, Ивановка Харьковской области;
- Верхнекаменское, Спирне, Клищеевка, Новосадовое, Дружба, Тарасовка, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Карловка, Георгиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
- Орехов, Преображенка Запорожской области;
- Берислав, Садовое и Крынки Херсонской области.
Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.
На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 9 атак в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирне, Раздоловка, Новый, Клещеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитниками отражены 20 атак возле населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 10 безуспешных атак на позиции наших войск.
Потери врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 3 зенитно-ракетных комплексах и 1 складу боеприпасов противника. Также, силами и средствами ПВО Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.
Напомним, по данным ISW, Силы обороны сожгли много российской техники возле Угледара, но захватчики продвинулись на Авдеевском направлении.
Вооруженные силы отступают в Донецкой области, чтобы выиграть время до прибытия помощи Запада.
Тем временем враг продолжает беспощадно обстреливать Харьков.
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