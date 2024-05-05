Ситуация на фронте сегодня 5 мая

В Украине на фронте в течение суток произошли 95 боевых столкновений. Враг активно давит на западе северо-западе от Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 5 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные и многоквартирные дома, объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Красный Хутор Черниговской области ;

; Луговка Сумской области ;

; Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка, Ивановка Харьковской области ;

; Верхнекаменское, Спирне, Клищеевка, Новосадовое, Дружба, Тарасовка, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Карловка, Георгиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Орехов, Преображенка Запорожской области ;

; Берислав, Садовое и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 9 атак в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирне, Раздоловка, Новый, Клещеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражены 20 атак возле населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 10 безуспешных атак на позиции наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 3 зенитно-ракетных комплексах и 1 складу боеприпасов противника. Также, силами и средствами ПВО Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.