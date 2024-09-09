В ВСУ рассказали, что позволило приостановить наступление россиян на Покровском направлении

По его словам, продвижение врага на Покровском направлении было не то чтобы прогнозируемым, но было понятным через комплекс мер.

"Прежде всего, если мы рассматриваем вопросы резервов для того, чтобы поддерживать такую интенсивность наступления, враг все-таки должен ограничивать. Поскольку Курская область о себе непрерывно напоминает. И резервы, которые могли привлечь осенью этого года на Покровске, враг тянет в Курскую область, кто бы там что ни говорил", - сказал Тимочко.

Кроме этого, он отметил, что бои продолжаются и по другим направлениям, поэтому россияне не могут снять оттуда необходимое количество подразделений и перебросить в Покровск.

"Второй момент и тоже важен, что действительно ВСУ там провели накопление сил техники, средств. Кроме этого и враждебный импульс не мог быть до бесконечности", - добавил представитель Сухопутных войск.

Также, по его словам, важным моментом является то, что враг наступал и планирует наступать на линии Угледар - Курахово - Покровск.

Иначе если только одно Покровское направление, то они понимают, что есть огромные шансы для того, что они могут быть либо отрезаны - этот выступ на Покровск, либо в любом случае он может попасть под серьезный огневой контроль ВСУ, в частности артиллерии. Поскольку ширина этого выступа (25 км) не дает им возможности полностью прикрывать свои силы в этом выступе. Мы понимаем, что по сути для даже бригадного уровня ствольной артиллерии - это абсолютно простая задача", - пояснил Тимочко.

К тому же, он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, если враг имел буквально в начале года разницу в преимуществе в вооружении 1:10, то теперь это 1:2.

"С одной стороны это все равно враг преимущество. Но мы всегда умели действовать асимметрично", - отметил представитель Сухопутных войск.

При этом он подчеркнул, что поставленная союзниками техниками технологически более новая, чем советско-российская или даже северокорейская.

"И также мы должны с вами понимать, что враг все-таки на этом направлении тоже рассматривает вопрос: массированного ли применения авиации, или все-таки часть его распределять по линии фронта. Потому что износ ресурса тоже своя есть. Кроме того, мы имеем дополнительные системы ПВО. Это не тайна, и это уже озвучивают союзники.