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Британская разведка пояснила действия российской авиации в Черном море

Украина, Четверг 03 октября 2024 13:12
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Британская разведка пояснила действия российской авиации в Черном море Фото: Ту-22 (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Российские пилоты бомбардировщиков опасаются быть сбитыми в Черном море. Поэтому они в спешке направляют ракеты на ложные цели и покидают район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, торговое судно Aya было поражено ракетой в Черном море 11 сентября, когда оно шло на юг из Одессы в Египет, загруженное 26 тысячами тонн зерна. Почти наверняка ракета была противокорабельной ракетой AS-4 KITCHEN (Х-22), запущенной российским бомбардировщиком Ту-22М3, который в то время действовал в этом районе. Вполне вероятно, что отсутствие детонации позволило избежать катастрофических повреждений.

"Маловероятно, что судно Aya было предполагаемой целью для этого удара и, вероятно, было поражено из-за плохих процедур наведения российскими пилотами, использовавшими устаревший боеприпас. Россия регулярно атаковала цели вдоль черноморского побережья Украины, включая остров Змеиный, пытаясь нарушить экспортную деятельность и ухудшить любые военные активы в этом районе", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, после потери Ту-22М3 в апреле этого года Россия стала более осторожной в своих ударных операциях в Черном море. Реалистично, что этот инцидент произошел из-за того, что пилоты в спешке неправильно идентифицировали корабль Aya как свою цель, желая покинуть район сразу после запуска из-за страха быть атакованными украинской ракетой земля-воздух.

"Ракета Х-22 постоянно не справлялась с поставленной задачей в конфликте в Украине. Запуск сверхзвуковой крылатой ракеты по неверному курсу по вероятной ошибочной цели в международных водах демонстрирует крайне плохую и безответственную практику авиации", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Как заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, хотя российские корабли были вытеснены из Черного моря, Россия все еще имеет преимущество в воздушном пространстве благодаря активному использованию авиации и дронов.

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