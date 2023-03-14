В ВСУ рассказали о работе мобильных групп, охраняющих небо от "Шахедов"
Небо над Киевской областью защищают мобильные группы ПВО. Военные проводят круглосуточное боевое дежурство, а также уничтожают "Шахеды" в случае российских атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.
Экипаж мобильных групп состоит из нескольких человек:
- водителя;
- пулеметчика;
- оператора ПЗРК.
Военные постоянно находятся в боевой готовности, чтобы в случае угрозы - добраться до определенной позиции и приступить к выполнению задачи.
Фото: в ВСУ рассказали о работе мобильных групп, охраняющих небо от "Шахедов" (t.me/landforcesofukraine)
"Пулеметчик "Джокер" способен работать со своим ДШК и днем, и ночью. Пулемет калибра 12.7 мм с эффективной дальностью поражения воздушных целей до 2.4 км - служит оружием для уничтожения "Шахедов", которыми россияне еженедельно атакуют столицу. Этот экипаж имеет не только необходимые возможности, но и опыт "приземления" таких дронов", - пишет пресс-служба.
Другой боевой задачей мобильной группы является непрерывная передача информации о воздушной обстановке на подступах к Киеву. Это, в свою очередь, усиливает общую способность ПВО для своевременного выявления и уничтожения враждебных целей.
Фото: в ВСУ рассказали о работе мобильных групп, охраняющих небо от "Шахедов" (t.me/landforcesofukraine)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Силы обороны Украины продемонстрировали сбитый дрон-камикадзе Shahed-136 в Сумской области.
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